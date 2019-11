Nuovo ampliamento per il cimitero di Bordonchio a Bellaria

L’Amministrazione Comunale ha programmato per i prossimi mesi l’ampliamento del cimitero di Bordonchio, presso il quale verrà realizzato un nuovo edificio: i dettagli tecnici e la capienza del manufatto verranno esplicitati in sede di progetto esecutivo, mentre sul fronte delle prevendite, sarà l’Amministrazione ad informare l’utenza – a mezzo di manifesti, comunicati stampa ed attività social – quando esse verranno aperte al pubblico. L’intervento presso il cimitero di via Ennio seguirà quello ultimato tra la fine del 2018 e l’inizio di quest’anno presso il cimitero di Bellaria Monte, dove è stato costruito un nuovo edificio che possiede due piani fuori terra che accoglie 368 loculi, 176 dei quali al piano terra e 192 al piano primo, nonchè 160 nuovi ossari, tutti al piano terra. Per quanto riguarda il cimitero di Bordonchio, invece, il precedente ampliamento è avvenuto tra il 2012 e il 2013, quando sono stati realizzati 176 nuovi loculi. Al pari dei lavori eseguiti a Bellaria Monte, anche al cimitero di Bordonchio i prossimi lavori saranno eseguiti da Anthea e vi si interverrà a mezzo di project financing, con i proventi delle prevendite che andranno a coprire l’investimento per la realizzazione dell’opera: costo complessivo, circa 400.000 euro.