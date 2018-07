Nuovo asfalto e più illuminazione per le strade di Riccione

Viale Castrocaro raddoppia la sua capacità di illuminazione. Con il nuovo piano di illuminazione pubblica l’amministrazione ha portato a termine l’intervento di potenziamento, dal punto di vista funzionale e architettonico del viale, consistito nel rinnovo dell’impianto con 85 nuovi punti luce a led. Rispetto alla situazione precedente, la strada oggi è illuminata in entrambi i lati garantendo quindi una maggiore visibilità e sicurezza , oltre a consentire un risparmio energetico per il passaggio dei corpi luminosi da 100 a 24 watt ciascuno. Con la conclusione di questo intervento in via Castrocaro a seguire, come da cronoprogramma, si procederà al rifacimento degli asfalti in modo da rinnovare la strada garantendo ottime condizioni di percorrenza e una illuminazione ottimale.

In zona stadio la prossima settimana partiranno i lavori di asfaltatura di via Montebianco. Contestualemente si procederà a interventi precisi laddove le radici degli alberi hanno compromesso la tenuta del manto stradale. Gli interventi riguarderanno il ripristino delle aree ammalorate così da eliminare del tutto le zone di criticità. Sempre in zona stadio, Piazzale Veterani dello Sport è stato completamente riasfaltato dopo aver eseguito lavori di estensione della rete di fognatura bianca. Con la sostituzione dei punti luce sul lato Cattolica e il previsto completamento sul lato Rimini, il piazzale è stato oggetto di un rifacimento complessivo così da rendere meglio fruibile la zona per i residenti e per chi frequenta lo Stadio con i servizi annessi. Per quanto riguarda le nuove asfaltature dopo l’estate sono previsti interventi in viale Ceccarini monte, sopra la ferrovia, e via Santorre di Santarosa. Interventi che fanno seguito, in ordine di tempo, ai nuovi asfalti nelle vie Portofino, Dei Pini, Po e Molise.

“I lavori di nuove asfaltature e sistemazione dei marciapiedi - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - costituiscono una priorità per l’amministrazione che, con la Direzione dei lavori pubblici, punta a riqualificare gradualmente, ma senza pause, l’asse viario cittadino. La manutenzione diffusa, sia programmata che giornaliera e di dettaglio dell’ambiente urbano, verde e delle strade rappresenta un obiettivo posto quotidianamente, nella consapevolezza che migliorare le condizioni di vivibilità dei cittadini significa lavorare a testa bassa sulla situazione delle strade, rimaste per troppo tempo in condizioni di criticità”.