Nuovo asfalto per piazza dell'Unità, da giovedì pienamente operativo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono iniziati questa mattina e termineranno giovedì, i lavori in piazza dell'Unità. Si tratta di lavori di asfaltatura della piazza e quindi il successivo rifacimento della segnaletica varia e dei parcheggi. Si comunica alla cittadinanza che la piazza non sarà mai chiusa completamente alle auto. Si procederà infatti a zone, dove oggi si stanno eseguendo i lavori ovviamente le auto non potranno passare, mentre potranno transitare nel lato opposto della piazza. Domani si procederà invece ad invertire le zone; il passaggio veicolare sarà comunque sempre garantito. Domani si inizierà a lavorare sulla segnaletica dei parcheggi. Il lavoro sarà completato giovedì con tutta la segnaletica dei parcheggi e delle postazioni del mercato del venerdì mattina. E' un lavoro di manutenzione straordinaria che ricade nell'ambito dei lavori che segue Geat. Prima della nuova asfaltatura in piazza dell'Unità sono stati eseguiti lavori per la fognatura bianca in modo che il nuovo asfalto ne seguirà le pendenze. "Abbiamo organizzato i lavori di asfaltatura in modo tale da non dover chiudere completamente la piazza al traffico veicolare - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti -. Inoltre tutto sarà terminato giovedì in modo da non creare disagio al mercato settimanale".