Nuovo colpo del ladro delle mance, preso di mira bar nel centro storico

Nuovo colpo del ladro di salvadanai che, dopo un'apparente periodo di pausa, è tornato a colpire nei bar del riminese. A finire vittima del malvivente è stato, nel pomeriggio di giovedì, il bar Primo bacio di piazza Tre Martiri nel cuore del centro storico di Rimini. "Erano circa le 16.30 - raccontano dal locale - quando un uomo si è presentato al banco per ordinare due caffè da portare alla farmacia di fronte a noi raccontando che lui si sarebbe fermato ad aspettare un amico per fare l'aperitivo. Il tempo di girarmi e, il ladro, si era già impossessato del salvadanaio per le mance che stava sul bancone ed è scappato in tutta fretta. Per fortuna eravamo a conoscenza delle sue imprese e, la cassetta, era svuotata regolarmente quindi al suo interno non c'era molto".