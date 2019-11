Nuovo comandante del Gruppo tutela finanza pubblica della Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini è arrivato un neo ufficiale: il Sottotenente Gianni Girardi, che ha assunto l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo Polizia Economica-Finanziaria, in sostituzione del Cap. Mauro Nuzzo che ha assunto un nuovo incarico in altra sede in Puglia. L’ufficiale proviene dai ranghi degli Ispettori del Corpo - quale Maresciallo Capo in forza alla Tenenza di Noventa Vicentina - ha maturato importanti esperienze operative nell’assolvere compiti di polizia giudiziaria acquisendo una qualificata e versatile professionalità; dal mese di settembre 2018 ha frequentato presso l’Accademia della Guardia di Finanza il 16° Corso “Pavia 45 II” al termine del quale è stato destinato dal Comando Generale a ricoprire tale incarico in questa provincia. Il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, insieme al Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Ten. Col. Michele Ciarla, ha ricevuto il sottotenente appena giunto alla sede, dandogli il benvenuto ed augurandogli buon lavoro nell’importante ed impegnativo nuovo incarico ora assunto.