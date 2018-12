Nuovo comandante per la Stazione carabinieri di Montescudo – Monte Colombo. Da alcune settimane, in sostituzione del Luogotenente Gianfranco Trivilino, collocato in congedo, è stato nominato il Maresciallo Maggiore Francesco Fabbri. 43 anni, laureato in giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, inizia la sua carriera nel 1997 in una Stazione della Sicilia per poi approdare nel 2011 (dove rimarrà fino al 2018) al comando dell’Aliquota Radiomobile di Comacchio (FE). In questi ultimi giorni, il Maresciallo ha intensificato la presenza delle proprie pattuglie in zona, conseguendo già degli ottimi risultati operativi.