Nuovo complesso di palazzine in via Fantoni, al via le opere di urbanizzazione

Dopo la consegna del permesso a costruire, ha preso avvio da parte del soggetto attuatore la realizzazione del piano particolareggiato denominato “Via Fantoni” che, accanto all’intervento residenziale, prevede la realizzazione di una serie di opere d’urbanizzazione che andranno ad arricchire la dotazione di opere pubbliche della zona dando soluzione ad un insieme di criticità attualmente presenti. In particolare infatti, oltre agli standard di legge, la convenzione prevede una serie di opere e cessioni aggiuntive come l’attrezzatura gratuita, a verde pubblico, delle aree da cedere come standard di urbanizzazione secondaria e la cessione gratuita di un’area a superstandard destinata a parcheggio pubblico non attrezzato per circa 17.662 mq di superficie destinata, una volta entrata nel patrimonio comunale, in parte a verde pubblico e in parte a parcheggio. Oltre a verde e parcheggi è prevista poi, sempre a carico dell’attuatore che se ne assume cura e spese, la realizzazione di un tratto di viabilità funzionale al disimpegno del lotto privato e del parcheggio pubblico adiacente alla Via Fantoni, che diverrà così meglio accessibile e di supporto nel migliorare l’accessibilità alla scuola Casti, e la realizzazione della rotatoria posizionata tra le vie Flaminia Conca, Fantoni e Giorgieri, su area esterna al perimetro di piano particolareggiato di proprietà Comunale che accrescerà la fluidità in sicurezza del traffico.

