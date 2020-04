Nuovo decreto: chi sono i congiunti che è possibile incontrare? Tempi duri per gli innamorati

Chi sono i congiunti che è possibile visitare? Tempi ancora duri per gli innamorati

CCon l'entrata in vigore del nuovo decreto annunciato domenica sera dal premier Giuseppe Conte tornano consentiti gli spostamenti - oltre a quelli già permessi per esigenze lavorative o situazioni di necessità - per poter incontrare i propri congiunti. In tanti, però - soprattutto le coppie che vivono in abitazioni diverse e che da mesi non possono incontrarsi - si sono chiesti cosa si intenda esattamente per "congiunti". Sarà possibile andare a trovare il proprio fidanzato o la propria fidanzata?

Nel nostro ordinamento in realtà non esiste una definizione univoca del termine "congiunti", ma quella più completa si può forse rintracciare nel codice penale, dove all’articolo 307, quarto comma, viene spiegato che per "prossimi congiunti" si intendono "ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti". Non rientrerebbero quindi nella categoria i partner non sposati o uniti civilmente. Occorre un vincolo di sangue o legale (matrimonio) per avere l'autorizzazione a incontrarsi.

„Tutto ciò salvo ulteriori deroghe che potrebbero subentrare, dal momento che il provvedimento ha suscitato molte proteste. Perchè i parenti sì e i fidanzati no, si sono chiesti in tanti? La risposta potrebbe risiedere nella specifica dello stesso decreto: tali spostamenti sono infatti consentiti "purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". Difficile pensare che, dopo mesi di distanza, una coppia possa incontrarsi riuscendo a mantenere la distanza di un metro senza "sgarrare".“