Nuovo spazio mensa, 38 bimbi della Flavia Casadei potranno mangiare a scuola

Un nuovo spazio mensa grazie al quale 38 bimbi, ovvero due classi della Flavia Casadei, possono da quest’anno mangiare a scuola e svolgere in tutta serenità il tempo pieno. Per ora, i bimbi mangeranno solo nella giornata di martedì, ma gli spazi sono attrezzati per un utilizzo anche maggiore. A inaugurare i nuovi spazi, questa mattina, è stato l’assessore ai servizi educativi Mattia Morolli che, insieme al dirigente scolastico Myriam Toccafondo e alle insegnanti ha poi pranzato con i più piccoli .

Grazie ad un investimento di più di 46 mila euro, durante l’estate, è stato possibile realizzare i lavori che hanno riguardato la realizzazione di nuova sala mensa corredata di locale sporzionamento e del ridimensionamento del locale destinato ad aula informatica, in quelle stanze precedentemente occupate dalla casa del custode della Scuola Primaria Flavia Casadei, oltre alla realizzazione del collegamento interno dei locali con il resto del plesso scolastico.

“Un intervento atteso – ha commentato l’assessore ai servizi educativi, Mattia Morolli – che abbiamo voluto realizzare subito, riqualificando spazi in disuso e dedicandoli alla mensa. Lavori svolti durante la pausa estiva e puntualmente consegnati per l’inizio dell’anno scolastica, garantendo così per due classi il tempo pieno e una ampliata offerta didattica.”.