Nuovo vertice al Club 41: Semprini passa il testimone a Malpassi

Venerdì sera nella cornice di Palazzo Viviani a Montegridolfo si sono incontrati gli amici e i soci del Club 41 Riccione. Sono i veterani over 41 provenienti dal club Round Table Riccione. Il “Capitano” Floriano Semprini, dopo un anno da Presidente e ambasciatore in Italia del club riccionese, ha passato il testimone al collega Alessandro Malpassi. Tanti gli ospiti provenienti da tutta Italia oltre che al consigliere del Club nazionale svedese. In consiglio figurano, oltre a Malpassi e Semprini, anche David Santini, Mirco Migani, Gianluigi Durante, Fabio Vanucci, Andrea Del Prete, Alberto Sartini, Gildo Borgognoni e Roberto Monaco per i rapporti coi ragazzi di Re Artù. Il Club è stato inaugurato nel 2007 a Presidenza Maestri.