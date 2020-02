Nuovo vertice del Compartimento della Polizia Stradale Emilia Romagna

Nella giornata di lunedì il Prefetto Alessandra Camporota ha ricevuto a Palazzo Massani la dott.ssa Cinzia Ricciardi, Dirigente Superiore della Polizia di Stato che ha assunto recentemente l’incarico di Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale dell’Emilia Romagna. La dottoressa Ricciardi precedentemente ha ricoperto analogo incarico presso il Compartimento Polstrada "Veneto", dopo aver maturato in qualità di dirigente di sezione della Polizia Stradale esperienze presso le sedi di Pesaro, Torino e Roma. Nel corso dell’incontro che ha rappresentato l’occasione per un primo scambio di dati sulla attuale situazione regionale della circolazione stradale, il Prefetto ha espresso l’auspicio del proseguimento della sinergia già esistente fra Prefettura e Polizia Stradale, soprattutto rivolgendo particolare attenzione alla recente direttiva del Ministro dell’Interno, emanata all’inizio del nuovo anno, che pone in risalto la urgente necessità di iniziative in materia di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale. La dott.ssa Ricciardi dal canto suo, nell’accomiatarsi, ha ringraziato il Prefetto, assicurando la massima disponibilità per una futura e sempre maggiore collaborazione nella consapevolezza della prestigiosa funzione affidatale.