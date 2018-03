Occhio alla velocità, ecco la mappa degli autovelox di Riccione, Misano e Coriano

Con la finalità di una totale trasparenza e più efficace azione preventiva, per tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Misano-Adriatico, Coriano comunica dove saranno posizionate le postazioni mobili autovelox sul territorio di competenza a partire da giovedì 8 marzo.

Riccione

Venerdì 09 marzo dalle ore 19.00 alle 01.00 in via Flaminia direzione nord

Sabato 10 marzo dalle ore 13.00 alle 19.00 in via Adriatica direzione nord.

Domenica 11 marzo dalle ore 7.00 alle 13.00 in via Flaminia direzione nord.

Mercoledì 14 marzo dalle ore 7.00 alle 13.00 via Romagna direzione mare.

Giovedì 15 marzo dalle ore 7.00 alle 13.00 via Puglia direzione monte.

Sabato 17 marzo dalle ore 13.00 alle 19.00 in via Adriatica direzione nord.

Misano Adriatico

Giovedì 08 marzo dalle ore 13.00 alle 19.00 SP35 Riccione Tavoleto direzione mare.

Sabato 10 marzo dalle ore 7.30 alle 19.30 SP35 Riccione Tavoleto entrambe le direzioni di marcia.

Martedì 13 marzo dalle ore 7.00 alle 13.00 via Scacciano direzione monte.

Venerdì 16 marzo 1300 alle 19.00 via Scacciano direzione monte.

Sabato 17 marzo dalle ore 7.30 alle 19.30 SP35 Riccione Tavoleto entrambe le direzioni di marcia.

La Polizia Municipale prosegue la sua opera di contrasto verso quei comportamenti irregolari e pericolosi a causa del superamento dei limiti di velocità sulle strade del territorio comunale. Dare preventiva informazione ai cittadini consente di ottenere una maggiore attenzione alla guida evitando loro, peraltro, di essere sanzionati. I controlli autovelox saranno programmati settimanalmente e ne sarà data periodicamente comunicazione.