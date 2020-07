Blackout della rete cellulare, telefonini muti in tutta Italia

Dal primo pomeriggio sono muti i telefoni cellulari dei principali operatori italiani di telefonia . Da nord a sud la linea, infatti, non funziona né in ricezione né in trasmissione. Il problema, secondo quanto spiegano le aziende, è dovuto ad un black out che interessa tutta la penisola. I tecnici sono al lavoro per cercare di capire cosa è successo anche se il guasto sembra piuttosto complesso.

