Oltre 2mila atleti per la Virgin Active Urban Obstacle 2019

Una bellissima festa. E’ l’immagine che sintetizza la terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race, corsa a ostacoli che ha attraversato il centro storico e i parchi cittadini riminesi, con partenza e arrivo dal felliniano borgo San Giuliano. In testa al gruppo dei partecipanti, 2.267 per la precisione, quattro Ambassador d’eccezione, testimonial dell’allenamento funzionale che marca la peculiarità dell’originale format evento che unisce running e functional training: la campionessa italiana di spada Rossella Fiamingo, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, la conduttrice sportiva Federica Fontana e Vittorio Brumotti, testimonial di Striscia la Notizia e campione di bike trial.

La Virgin Active Urban Obstacle 2019 si è svolta su un percorso di 7 km, che ha attraversato il centro storico di Rimini e i due parchi cittadini, a contatto con monumenti storici come il Tempio Malatestiano, l’Arco d’Augusto, Castel Sismondo, ma anche luoghi felliniani come il Borgo San Giuliano e il cinema Fulgor. Ma lungo il percorso anche 10 ostacoli impegnativi per richiamare il ‘functional training’ familiare ai frequentatori dei centri del network Virgin Active, la cui filosofia è quella di trasferire i valori della mission anche all’esterno dei loro villaggi fitness. Evento principale del di Rimini Wellness.