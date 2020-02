Oltre 700 partecipanti all'edizione 2020 della Morcianolonga

Un'edizione della Morcianolonga da incorniciare quella andata in scena domenica scorsa sulle strade di Morciano di Romagna. Ben 783 i runner che hanno preso parte alla competizione promosso dal Leo Club 'Valle Del Conca'. I partecipanti, come di consueto, si sono sfidati lungo due percorsi, uno di 4 e uno di 10 km. Sport e solidarietà, anche quest'anno, sono andati a braccetto. Il ricavato della giornata sarà infatti donato a favore del servizio antiviolenza Chiama ChiAma di MondoDonna Onlus. Nei prossimi mesi, proprio a Morciano di Romagna, verrà installata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, per sensibilizzare la popolazione su questa importante tematica.