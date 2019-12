Oltre duemila persone per il Concerto degli Auguri di Ezio Bosso

“Sono felice di aver visto la risposta della Romagna, l’affetto delle persone, la voglia di esserci e affrontare tutti insieme un repertorio non facile ed immediato, d’altra parte partiamo con Schubert, ma la voglia di capire supera le paure e questo è sempre bene”. Lo ha detto il Maestro Ezio Bosso a Riccione, a commento dell’emozionante serata di ieri, 29 dicembre, nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi dove si è tenuto il tradizione Concerto degli Auguri. “Speriamo che nasca da questa esperienza una maggiore continuità, che il rapporto creato non si interrompa e questa voglia di musica e crescita venga accolta dalle istituzioni locali con una risposta più sistematica per il bene della comunità”. Ieri sera Riccione ha risposto puntuale con la presenza di tanti spettatori e con il calore degli infiniti applausi durante il tradizionale Concerto degli Auguri. Oltre duemila spettatori per l’appuntamento offerto dal Comune di Riccione per chiudere l’anno in armonia. L’incompiuta di Shubert, poi Beethoven e Mendelssohn è stata la scelta per Riccione compiuta dal Maestro Bosso che ha diretto l’Europe Philarmonic Orchestra. Compositore, musicista e direttore d’orchestra, Bosso ieri sera ha oltrepassato il confine tra l’artista e l’uomo, concedendo alle persone in sala di ascoltare e di “vedere” la musica scorrere sul suo volto, semplicemente guardando il maxischermo alle spalle dell’Orchestra.

Prima dell’inizio del concerto sul palco della sala Concordia il sindaco di Riccione, Renata Tosi e l’assessore al Turismo Stefano Caldari. “Il concerto degli auguri è diventato un appuntamento al quale non si può rinunciare, tutti gli anni ci stiamo regalando delle belle occasioni di cultura e di musica. Siamo anche alla conclusione dell’anno e quindi potrebbe essere il momento dei grandi bilanci ma preferisco condividere con voi le aspettative per il 2020 - ha detto il sindaco Tosi -. Andremo insieme a costruire tre scuole, riusciremo sicuramente a riqualificare un nuovo lungomare, ci regaleremo anche un buon vicinato, quindi un luogo di quartiere dove poter fare socializzazione e grande comunità. Avremo inoltre grande vicinanza con i 20 imprenditori che otterranno l’accordo operativo e che avranno la possibilità con noi di immaginare il loro sviluppo e il loro investimento nella città di Riccione. Avremo appunto delle belle opportunità circa la riqualificazione del distretto Ceccarini e del nostro bellissimo porto. Nel futuro c’è anche il progetto di riportare il Teatro su viale Ceccarini, con una riqualificazione di “Spazio Tondelli”.

“Uno splendido evento che preannuncia un Capodanno unico nei numeri e nell’offerta di spettacoli ed attrazioni”, ha detto l’assessore al Turismo Stefano Caldari. “E’ bello vedere tante persone in festa, sentire negli applausi la risposta di quanti anche quest’anno hanno scelto Riccione Ice Carpet per le festività natalizie. Giorni pieni di eventi che hanno fatto registrare il tutto esaurito e che confermano una formula collaudata che ci porta sempre oltre le aspettative”.