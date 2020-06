Oltremare riapre i battenti, Leardini: "Seguiranno a inizio luglio Aquafan e Italia in Miniatura"

Oltremare, il Family Experience Park di Riccione, torna ad accogliere i suoi ospiti sabato 13 e domenica 14 giugno, dalle 10 alle 18, per poi riaprire quotidianamente tutti i giorni dal 20 di giugno al 31 agosto. Tornano le emozioni e le esperienze coinvolgenti, legate a natura, scienza, avventura in un’area ricca di superfici all’aperto che si estende complessivamente 110mila metri quadrati. I delfini sorprenderanno grandi e piccini nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, in due appuntamenti quotidiani con Delfini-lo spettacolo della natura. Qui ogni giorno il pubblico può scoprire la vita dei cetacei, la loro biologia, i comportamenti, insieme ad addestratori e biologi. Proprio insieme a loro Oltremare propone i programmi interattivi su prenotazione: “Incontra il delfino” e “Addestratore per un giorno”, e per scoprire tutti i segreti della falconeria, “Incontra i rapaci”.

Nell’ Area Australia, dedicata al più lontano fra i continenti, si possono ammirare i teneri wallaby, marsupiali simili ai canguri. Sarà possibile anche incontrare #Ulissedelfinocurioso, la mascotte del delfino più famoso d’Italia è ogni giorno a disposizione delle famiglie in due appuntamenti in Laguna. Due volte al giorno al Mulino del Gufo, tutti con il naso all’insù per emozionarsi nel Volo dei Rapaci e in Fattoria si potrà osservare la Tana dei Conigli. Grandi spazi aperti caratterizzano l’area del Delta con aree gioco, torrette di osservazione e due grandi novità: il Giardino sensoriale e il Labirinto, vera sfida per le capacità di orientamento di grandi e piccini. Numerosi accorgimenti, in conformità con le indicazioni governative e in piena armonia con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, garantiranno sicurezza e proteggeranno il divertimento degli ospiti, ai quali si chiede solo di arrivare muniti di mascherina. Dalla rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, alla segnaletica dedicata, mediante simpatici “bolloni” a terra e gradinate colorate in Laguna per favorire il giusto distanziamento. Non mancheranno i dispenser di gel disinfettante e sarà garantita la sanificazione continua di tutti gli ambienti. Presso le biglietterie, negli shop e nei punti food ci saranno pannelli in plexiglas protettivi alle casse. Sempre per la protezione degli ospiti si incentiva l’uso della biglietteria elettronica attraverso prezzi più vantaggiosi. In cambio i visitatori otterranno sconti e promozioni disponibili esclusivamente online. Il sito ufficiale è www.oltremare.org.

“Noi di Costa Edutainment ci eravamo posti un obiettivo all’inizio della Fase 2 – dice Patrizia Leardini, General Manager Costa Edutainment Polo Romagna e Toscana - riaprire tutti i parchi del gruppo. Insieme al presidente Giuseppe Costa abbiamo messo a disposizione know-how e proposte su ogni tavolo di lavoro del settore a livello nazionale. Con grande orgoglio annunciamo oggi, che dopo l’Acquario di Cattolica, siamo riusciti a riaprire anche Oltremare. Dopo il primo weekend, 13 e 14 giugno, si passerà alla riapertura quotidiana dal 20 giugno per tutta la stagione. Seguiranno a inizio luglio Aquafan e Italia in Miniatura. I parchi insieme alle attività del territorio sono un volano fenomenale per l’attrattiva della Riviera. E’ importante che gli hotel sappiano che noi ci siamo”.