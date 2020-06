Dramma della terza età: uccide la moglie malata e poi tenta di togliersi la vita

Dramma della terza età lunedì mattina a Rimini. Le forze dell'ordine sono intervenute intorno alle 9,30 quando è stato scoperto il macabro episodio, avvenuto poco prima. L'episodio si è consumato in in via Coletti a San Giuliano Mare. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo 75enne ha ucciso la moglie, 75 anni anche lei e malata di Alzhaimer. La malattia, la difficoltà ad accudire un proprio caro sono spesso la molla che fanno scattare simili azioni. L'uomo ha poi ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dalla badante, sopraggiunta nel frattempo. Ora è ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rimini e una volante della squadra mobile della Questura. Sono in corso le indagini.

