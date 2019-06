Ondata di calore e alte concentrazioni di ozono, l'allarme di Arpae

È ancora in atto l’ondata di calore che dal 26 giugno sta interessando tutto il territorio emiliano-romagnolo e, in generale, il bacino padano. Le condizioni meteorologiche favoriscono l’innalzamento dei valori dell’ozono in atmosfera, facendo registrare superamenti della soglia di informazione (media oraria 180 µg/m3) in 9 stazioni sulle 33 della rete regionale (il 26 giugno) e in 22 stazioni il 27 giugno. Le tendenze per venerdì 28, e in maggior misura per sabato 29, mostrano per quanto riguarda gli aspetti meteorologici una leggera flessione delle temperature. Tuttavia il campo di pressione è ancora di tipo anticiclonico: per questo motivo le concentrazioni di ozono subiranno una diminuzione, ma non particolarmente significativa.

Secondo Arpae i valori più alti registrati in regione si sono attestati, in entrambi i giorni, entro la cosiddetta “soglia di informazione” (valori compresi tra i 180 e 240 µg/m3), facendo però registrare, in alcuni casi, concentrazioni prossime alla “soglia di allarme” dei 240 µg/m3. I livelli più alti si sono registrati giovedì 27 giugno in provincia di Piacenza (236 µg/m3 nella stazione Parco Montecucco, 230 stazione Besenzone), Parma (224 e 204 µg/m3 rispettivamente nelle stazioni Colorno-Saragat e Cittadella), Reggio Emilia (221 alla stazione San Rocco-Guastalla), Modena (228 stazione Carpi-Remesina e 214 stazione Mirandola-Gavello), Bologna (226 stazione via Chiarini, 204 stazione Giardini Margherita), Ferrara (225 stazione Jolanda di Savoia-Gherardi), Ravenna (216 stazione Cervia-Delta Cervia) e Rimini (188 stazione Marecchia).

La tendenza per venerdì 28 giugno non dovrebbe evidenziare sensibili variazioni rispetto ai giorni precedenti; per sabato 29, a causa di una infiltrazione di masse di aria fresca da nord-est, che porterà a una diminuzione delle temperature, i valori di ozono dovrebbero subire una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti. Proseguirà anche oggi, venerdì 28 giugno, la situazione di disagio bioclimatico elevato in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Forlì-Cesena, e nelle aree di pianura dei comuni delle province emiliane. Le temperature massime - in leggera flessione rispetto a giovedì - avranno valori attorno ai 30°C nei settori costieri e ai 33/36°C nell´entroterra. Le previsioni per sabato 29 giugno segnano una diminuzione delle temperature, con valori minimi tra 24/26°C, valori massimi tra 29/30°C sulla costa e 34/35°C nell’entroterra. È prevista la diminuzione del disagio bioclimatico nella gran parte del territorio regionale, ad eccezione delle aree urbane delle province emiliane e dell’area della pianura piacentina, dove si conferma un disagio bioclimatico elevato.