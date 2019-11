Ondata di maltempo, corsi d'acqua a rischio esondazione sorvegliati speciali

Notte di allerta quella tra sabato e domenica con tutti i corsi d'acqua della provincia di Rimini sorvegliati speciali a causa delle forti precipitazioni che, per tutto il fine settimana, hanno caratterizzato la situazione meteo. Oltre 40 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore e che hanno fatto preoccupare sulla tenuta degli argini o per le esondazioni. Al momento, secondo i dati di Arpae, tutti i corsi d'acqua registrano una portata superiore alla media di quasi un metro in più rispetto al normale ma si tratta di numeri ancora lontani dalle soglie di allarme. Lungo la costa, da Bellaria a Cattolica, i centralini delle varie polizie Municipali non hanno registrato criticità nel corso della notte e, nella mattinata di domenica, non ci sono state richieste di interventi legati al maltempo.