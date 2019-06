Operai al lavoro per stendere i nuovi asfalti sulle strade di Riccione

Proseguono i lavori di asfaltatura sul territorio comunale. Il 25 giugno sono partiti quelli in via Limentani mentre terminano nella giornata di oggi quelli che coinvolgono via Fossombrone. Sempre nella giornata di oggi la ditta incaricata ha iniziato a posare il nuovo asfalto in Corso Fratelli Cervi, lavori che dovrebbero terminare entro giovedì. Inoltre, a proposito di interventi stradali, nella giornata di venerdì è previsto il completamento dei marciapiedi di viale Orazio. Per l’inizio della prossima settimana le asfaltature sono in programma in via Marche e via Falconara.