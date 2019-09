Operaio precipita nel vuoto, a perdere la vita è un riminese

Tragedia sul lavoro venerdì mattina a Lugo. Un riminese di 38 anni, operaio di una ditta esterna, che si trovava in un'azienda di prodotti sanitari di via Gessi dove stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto, intorno alle 9.30 è precipitato giù dal lucernario, facendo un volo di circa otto metri. Subito è stato dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero: ma per l'uomo, vista la gravità dei traumi riportati, non c'è stato nulla da fare. Il 38enne è morto durante i tentativi di rianimazione in ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri e la Medicina del lavoro.