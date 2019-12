Operazione capodanno sicuro: in campo 20 pattuglie e 70 agenti della Polizia Municipale

Saranno più di 70 gli agenti della Polizia Locale di Rimini che, nell’ultima notte dell’anno, fino al tutto il giorno successivo, si dedicheranno all'attività di controllo e vigilanza in tutti gli eventi previsti nel calendario dal 'capodanno più lungo del mondo'. Squadre di agenti, che opereranno a garanzia della sicurezza di cittadini e residenti nei diversi servizi di prevenzione e monitoraggio, suddivisi in tutti i luoghi sensibili del territorio, sempre in sinergia con tutte le altre forze dell'ordine.

L’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, che l’Amministrazione metterà in campo con 20 pattuglie nei servizi previsti per la notte di San Silvestro, è finalizzata principalmente alla massima prevenzione e al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento alla viabilità a alla sicurezza nelle manifestazioni turistiche.

Un capodanno con servizi che vengono garantiti dalla Polizia Locale con l’efficace collaborazione di tutte le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, e dalle squadre di Anthea ed Hera, che si adopereranno per garantire sul territorio la massima disponibilità. Rafforzati anche, con dispositivi di controllo, i flussi ai varchi, delle strade, per consentire lo svolgimento degli eventi in totale sicurezza e le verifiche previste dall’ordinanza per la chiusura dei minimarket.