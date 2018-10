“Operazione Kuga”, sgominata dai carabinieri la banda dei ladri d'auto

Dalla Romagna alla Puglia, passando per Marche, Abruzzo e Molise, la banda di malviventi sgominata dai carabinieri di Ascoli Piceno era specializzata nel furto seriale di vetture. L'operazione "Kuga", come è stata chiamata dagli inquirenti dell'Arma, ha visto 5 persone finire in manette e altre 10 sottoposte all'obbligo di dimora. Si tratta di 14 foggiani e di un rumeno residente nel foggiano, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita, all’alba di venerdì, tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, Cerignola (Foggia) e Vasto (Chieti), dai militari dell’Arma dei comandi provinciali ascolano e foggiano. Il gruppo, secondo quanto emerso, prendeva di mira le auto lasciate in sosta, in maniera particolare proprio i suv "Kuga" della Ford, che venivano poi smontate per rivenderne le parti come pezzi di ricambio.

L’indagine ha avuto inizio nel 2017 quando nella provincia di Ascoli Piceno vennero registrati numerosi furti di autovetture, soprattutto modelli Ford Kuga, caratterizzati da un analogo modus operandi. Furti di auto nuove che, trasportate lungo la A14, erano dirette in Puglia per essere smembrate e i pezzi di ricambio rivenduti sul mercato nero. Furti analoghi anche nel riminese dove, a sparire, sono state anche Peugeot, Renault, Range Rover, Alfa Romeo e Audi, alle quali sostituivano le centraline per non farsi intercettare, trasportando le auto in poche in Puglia per lo smontaggio immediato. Al telefono i criminali parlavano in codice: le ‘pizze’ da prendere erano in realtà le auto. Agivano al massimo tre-quattro persone per ogni furto, dandosi il cambio per poi raggiungere la loro base. L’esecuzione, nel corso della quale sono stati eseguiti 15 decreti di perquisizione locale e personale, è stata condotta con l’impiego complessivo di oltre 60 militari e un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara.