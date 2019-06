Operazione "Mare sicuro" raffica di multe a bagnini e amanti del kitesurf

E' scattata il primo di giugno l'operazione "Mare sicuro 2019" della Capitaneria di Porto che, come tutte le estati, mette in campo uomini e mezzi per garantire la sicurezza in mare e dei bagnanti e, allo stesso tempo, vigilare sul rispetto delle regole da parte dei concessionari demaniali. I militari di Rimini, in due settimane di attività, hanno già elevato verbali per 5mila euro e denunciato a piede libero due persone. In particolare, ad essere sanzionati sono stati alcuni kitesurfisti per aver navigato in una zona di mare destinata alla balneazione. Deferiti in Procura, invece, il titolare di un cantiere marittimo per non aver collocati i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione e il concessionario di un'attività su terreno demaniale per occupazione arbitraria di spazio.