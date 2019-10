Ordinanza anti-smog, già decine di controlli con 13 sanzioni

Si intensificano nei prossimi giorni i controlli della Polizia Locale per il rispetto dell'ordinanza invernale sulla qualità dell'aria. L'intenzione è quella di tenere particolarmente monitorata la zona di via Bastioni Settentrionali, così da verificare anche il rispetto della viabilità modificata.Come ogni anno è entrata in vigore l'ordinanza, richiesta dalla Regione, contro lo smog e il pm10. Controlli sono già avvenuti, dato che la Polizia Locale dal 1 di ottobre ha fatto sul territorio 89 controlli e elevato 13 sanzioni su chi non era in regola con le emissioni.