Ordinanza balneare, i sindacati: "Il Comune non ha ascoltato i nostri appelli"

Bocciata dai sindacati delle Federazioni Provinciali lavoratori del commercio, turismo e servizi l'ordinanza balneare 2020 del Comune di Rimini che, secondo Filcams Cgil Rimini, Fisascat Cisl Romagna, Uiltucs Uil Rimini, non ha ascoltato gli appelli delle sigle sindacali. "Siamo alle solite" tuonano i rappresentati dei lavoratori dell'arenile sottolineando che "Nessuna delle richieste presentate alla riunione di questa mattina è stata presa in considerazione". I sindacati contestano il mancato anticipo del periodo di salvamento al prossimo week- end, l'obbligo di assunzione anticipata dei marinai di salvataggio per effettuare la formazione specifica prevista dal Protocollo Regionale sugli stabilimenti balneari, riunione di metà estate per valutare andamento della stagione ed eventuale allungamento del servizio di salvamento. Nessun ascolto, in questo senso l’emergenza Covid-19 non ha spostato di molto gli orientamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I marinai di salvataggio - aggiungono le sigle sindacali - hanno diritto a lavorare in sicurezza e con formazione qualificata da effettuarsi in orario di lavoro. “Mettere” sulle torrette i marinai senza formazione specifica Covid-19 significa assumersi gravi responsabilità. Nessuna risposta positiva e nessun interesse per i fondamentali temi che abbiamo posto. Se questa è l’attenzione che viene destinata alla salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori dipendenti degli stabilimenti balneari, ci pare un’offerta turistica carente di un tassello fondamentale".