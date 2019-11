Oscurata e poi riattivata la pagina social delle "Sardine"

Migliaia di sardine hanno riempito domenica piazza Cavour. Una folla che ha "nuotato" tra le note di Romagna Mia e Bella ciao, con striscioni, cartelli e cappellini di carta a forma di pesciolini. Una folla festante che ha anche riempito con foto e commenti la pagina facebook di "#6000sardine". Pagina che dopo la manifestazione è stata oscurata. A comunicarlo sono stati gli stessi organizzatori con un comunicato ufficiale.

"La pagina 6000 sardine è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa (24 novembre, ore 21). In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina. Siamo fiduciosi che possa tornare on-line nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi. Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare. #6000sardine".

Lunedì mattina la pagina è stata però riattivata ed è stato pubblicato il post: “La pagina 6000 sardine è di nuovo on-line!" con tanto di foto

E ancora, il commento: "In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici sull’accaduto, se dovesse succedere di nuovo, invitiamo tutti a pazientare e non creare pagine, gruppi o eventi alternativi. Generano confusione e disorientamento.Ogni attacco o problema sui social riempirà semplicemente di più le piazze. Per chi non l’avesse capito… Grazie a tutti".