Ospedale Franchini, al via la ristrutturazione della Casa Colonica

L’Ausl della Romagna ha avviato formalmente l'iter per la gara d'appalto per la ristrutturazione della Casa Colonica situata all’interno dell’area di pertinenza dell'Ospedale “Franchini” di Santarcangelo. L’intervento messo a bando consiste nel recupero di un edificio importante sotto il profilo della testimonianza storica, che ospiterà diversi servizi destinati prevalentemente ai bambini. In dettaglio, nella struttura troveranno posto attività legate alle vaccinazioni pediatriche e per adulti, ambulatori di Neuropsichiatria infantile, Logopedia e ulteriori ambulatori in sinergia con altre funzioni.

I lavori prevedono il restauro completo dell'edificio e la riqualificazione dell’area esterna con collegamento all'Ospedale, che sarà migliorata e attrezzata per adattarsi all’accoglienza dei piccoli ospiti. L’investimento complessivo è di circa un milione di euro, mentre i tempi previsti per il completamento delle opere sono stimabili in circa un anno dall'assegnazione dei lavori relativi al bando ora pubblicato. Tenendo conto di quest’ultimo stanziamento, ammontano a circa tre milioni di euro gli investimenti per interventi eseguiti o in corso di esecuzione negli ultimi anni per rinnovare le strutture e le attrezzature dell’ospedale “Franchini”.