Coriano, via libera al sistema di videosorveglianza al Palazzo Comunale

Il Consiglio comunale di Coriano ha approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza del palazzo comunale a seguito dell'installazione e del collaudo dell'impianto già avvenuta nei mesi scorsi. Il vigente regolamento approvato, previo passaggio con i rappresentanti della Rsu e delle organizzazioni sindacali, definisce nei propri articolati quali sono le modalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza per il quali questa amministrazione ha investito 10mila euro. "Riteniamo sia stato fatto un investimento dovuto e necessario per la salvaguardia dell'edificio in quanto bene pubblico e soprattutto del prezioso contenuto che si trova all'interno dei singoli uffici", afferma il vicesindaco Gianluca Ugolini.