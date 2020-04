Paletti al test sierologico, il commissario all'emergenza: "Se negativo, ha un valore solo per 15-20 giorni"

“Non è che siamo contrari al test sierologico da fare a pagamento in laboratori privati, anzi vogliamo che ci siano più laboratori che lo effettuano, così anche da calmierare il prezzo del test”, ma questo, spiega il commissario regionale ad acta Sergio Venturi nel presentare il bilancio di sabato sulla diffusione del Coronavirus in Regione, “sarà possibile quando saremo in grado di dire che l'esame è efficace”. Inoltre 'no' al test a pagamento perché “il servizio deve essere universale, non dobbiamo trovarci che lo fa chi può permettersi 120 euro, che è il costo a cui lo eroga un grosso laboratorio analisi della Lombardia, mentre chi non se lo può permettere” rischia la salute, è il ragionamento di Venturi.

Che poi pone dei paletti sul suo uso: “Il test sierologico ha un valore per 15-20 giorni, poi va ripetuto per conservare il so valore se da un risultato negativo, come avverrebbe nel 98% dei casi. Questo perché il test indica solo che si è negativi fin a quel momento, ma nulla toglie che ci si può ammalare il giorno dopo”. Circoscritto quest'alveo, Venturi aggiunge che ha una sua utilità: “Non vedo l'ora di farlo anche io, anche a pagamento, così da dare la sicurezza ai miei anziani che il nostro incontro sia sicuro”, ma ora sempre secondo Venturi ha poco senso “dato che c'è il distanziamento sociale. Se devo restare in casa, a cosa mi serve sapere se sono entrato in contatto col virus?”. In tal senso, spiega sempre Venturi, la Regione ha messo l'obbligo per le grandi aziende di coinvolgere la Regione se si effettuano test sierologici sui dipendenti: “Dobbiamo garantire ai lavoratori che si sottopongono al test che questo sia efficace”. Venturi ammette che, però, il sistema non è applicabile anche per le piccole aziende.