Pallinari in azione, da Marina Centro a Miramare 7 verbali della Municipale

Controlli, verbali e nuove sanzioni; dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata, quella di ieri è stata una giornata dedicata alle attività antidegrado. Il reparto cinofilo della Polizia Locale di Rimini (in attività con i cani Bruce e Pablo) e la Polizia Giudiziaria hanno svolto controlli da Marina Centro fino a Miramare, con attività di contrasto alla prostituzione, pallinari, abusivi e controlli nelle colonie e nelle aree verdi lungo tutto il lungomare. Sono state 12 le ordinanze per contrastare la prostituzione in strada e 11 i verbali ai sensi del Regolamento di polizia urbana. Di questi ultimi, nello specifico, 4 i verbali (da mille euro l’uno) a contrasto dei pallinari, 7 (da 200 euro l’uno) quelli notificati a nomadi appostati abusivamente su aree verdi pubbliche. Oltre che sul lungomare e le aree verdi, i controlli sono continuati anche nelle ex colonie, dove gli uomini della Polizia Locale hanno allontanato spacciatori e senza fissa dimora che occupavano abusivamente gli spazi con bivacchi.

“Sicurezza di cittadini e turisti – è il commento dell’Amministrazione comunale di Rimini – ripristino della legalità e tutela del decoro urbano. Queste le attività a cui lavorano quotidianamente i nostri agenti, anche grazie al ruolo prezioso di deterrente dato dalla presenza dei nostri cani appositamente addestrati e in forza al reparto cinofilo. Interventi che ci vedranno impegnati durante tutta l’estate con un controllo costante a presidio del territorio e per garantire la necessaria sicurezza e qualità della vita a turisti e cittadini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.