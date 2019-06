Pallinari, venditori abusivi e clochard: iniziata l'estate di Marina Centro

In quello che è stato il primo vero weekend estivo di Rimini turisti e residenti si sono visti davanti agli occhi una Marina Centro trasformata in un ghetto dove, tra pallinari, venditori abusivi e clochard ubriachi, si era costretti a un difficile slalom sulla passeggiata. In quello che dovrebbe essere il salotto buono della Rimini balneare, la realtà è ben diversa. Si parte con la mattina dove, poche ore dopo il levar del sole, si è già alle prese coi clochard che stazionano ubriachi sui marciapiedi, a ridosso di hotel e attività commerciali e, addirittura, negli androni dei palazzi che si affacciano su viale Vespucci. Col proseguire delle ore, dal pomeriggio iniziano a prendere posto anche venditori abusivi e straniere che si improvvisano parrucchiere pronte a realizzare le treccine. Il meglio, però, arriva col tramonto. Oltre al prolificare di vu cumprà e ubriachi che stramazzano sul marciapiede, arrivano anche le batterie di pallinari pronti a spennare i polli di turno.