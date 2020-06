Panni stesi e bivacchi, i nomadi si insediano nel parcheggio del centro commerciale

"E' come una tassa, tutti gli anni dobbiamo pagarla". Monta la protesta dei frequentatori del centro commerciale "Le Befane" che, anche questa estate, devono fare i conti col parcheggio accanto al multiplex occupato da una carovana di nomadi. Un campo abusivo ma che, in poche ore, si è trasformato in un insediamento in piena regola con roulotte, masserizie e panni stesi ad agiugare sui fili tesi tra i pochi alberi presenti. Oltre una decina le case mobili che, da alcuni giorni, hanno invaso il piazzale rendendo particolarmente aurdua la vita a chi deve lasciare la propria auto per andare a fare la spesa. "Un degrado continuo - racconta un frequentatore - tanto che lo scorso anno avevano anche le galline che razzolavano nel parcheggio. Non parliamo, poi, degli odori che si sentono e quando arriva la sera non mancano i fuochi per preparare la cena".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.