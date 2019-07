Paolo Cevoli ha in "tasca" un nuovo spettacolo: il comico porta in scena la Sagra famiglia

Con la sua web serie Romagnoli Dop sta facendo impazzire il popolo della rete, ogni puntata continua a riscuotere successi e le visualizzazioni sono salite e quota 4 milioni. Ma in pentola bolle anche altro per Paolo Cevoli. Il comico riccionese, infatti, ha pronto un nuovo spettacolo, con cui debutterà a ottobre dal teatro di Cagli.

Dopo essersi addentrato tra le pagine della Bibbia, aver portato alla ribalta la Romagna e la sua musica con Flesdens, essersi calato nei panni del garzone di Michelangelo, solo per citare alcuni spettacoli, Cevoli salirà sul palco con la "Sagra famiglia". Un nuovo testo che porterà anche in Romagna, il calendario delle date è in questi giorni in via di definizione, ma spicca già la serata nel cartellone della stagione di Cattolica. Il 14 marzo l'attore sarà al teatro della Regina a raccontare la sua storia personale di padre e di figlio paragonata a Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella… fino ad arrivare a San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. La Sacra famiglia. "Per dire cose serie senza prendersi sul serio, per raccontare la sagra famiglia". Quadri di vita quaotidiana, che tutti hanno vissuto almeno una volta nella vita, come mettersi vicino a figli, nipoti, amici nell'arduo compito dei "compiti a casa". E trovarsi, magari, a finirli al posto loro per fermare un fiume in piena di lacrime e disperazione.