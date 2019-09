Paralizzato dopo una sparatoria: il nuotatore Manuel Bortuzzo ospite a Misano

Ex piloti, sportivi, autorità politiche ma anche attori e influencer attesi nel paddock di Misano World Circuit. Da una leggenda della MotoGp come Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo, all’ex stella della Superbike Pierfrancesco Chili, passando per il pilota di motocross e supercross Jason Anderson. Annunciata anche la presenza della pattinatrice artistica su ghiaccio Valentina Marchei, dell’argento olimpico dello shorttrack, nella staffetta 3000 m femminile, Martina Valcepina, e dell’ex campione del mondo di mountain bike Marco Aurelio Fontana.

Ha confermato la sua presenza a Misano World Circuit, per la gara di domani, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, mentre dal mondo dello spettacolo sono attesi il conduttore Federico Quaranta, il cantante Omar Pedrini e il comico Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, presente già venerdì

Tornerà al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini lo chef Bruno Barbieri e ci sarà anche Mike Coy di Gas Monkey Garage. Dal mondo social sono attesi gli influencer Mariano Di Vaio, Alessandro Magni, Fede Rossi e lo Youtuber J0K3R. Ospiti di Birra Flea, arriverà domenica Marco Materazzi, l’ex giocatore dell'Inter e della Nazionale e ora allenatore di calcio; sempre dal mondo del calcio sono attesi Andrea Barzagli, considerato uno dei i migliori difensori al mondo della sua generazione e il croato Igor Budan, ora dirigente sportivo.

Un altro sportivo, ma di diversa disciplina Rok Stipcevic il cestista croato che gioca nella Fortitudo Bologna. Tornano Marco Bocci e Laura Chiatti, la coppia di attori che non ha bisogno di molte presentazioni. Tra le novità Maric Mike, definito il nutrizionista del respiro e Manuel Bortuzzo il giovane atleta colpito in una sparatoria a Roma che gli ha causato la paralisi agli arti inferiori, ma non gli ha impedito di continuare ad allenarsi e a nuotare. Si attende anche Filppo Magnini Filippo, considerato il miglior stileliberista italiano di sempre.