Parcheggiare a Bellaria-Igea Marina ora è smart e conveniente con myCicero

Il servizio di telefonia mobile gestito fino al 31 luglio dalla ditta EasyPark su tutto il territorio di Bellaria Igea Marina ha lasciato spazio alla ditta MyCicero SRL. che si è aggiudicata la procedura di gara bandita dal Comune di Bellaria Igea Marina. MyCicero che già attivo in più di 140 città italiane tra le quali emergono: Bologna, Milano, Roma e Torino, arriva anche a Bellaria e Igea Marina in questi giorni per offrire la possibilità di sostare su tutte le aree di sosta a pagamento (strisce blu) del territorio comunale in modo facile e pratico, usando lo smartphone e superando così il problema delle monete e della ricerca dei parcometri, pagando solo i minuti effettivi di sosta. Il parcheggio si attiva e disattiva direttamente da App:, la zona viene riconosciuta grazie alla localizzazione GPS e fornisce automaticamente la tariffa da applicare. Nel caso invece sia necessario protrarre la sosta più del tempo dovuto, non occorre tornare alla propria autovettura per prolungare il pagamento, ma basta modificare dal proprio smartphone la validità della sosta.



La grande novità consiste nella possibilità di acquistare anche abbonamenti sosta per più periodi nell’arco dell’anno (settimanale,mensile, stagionale, annuale), inoltre la piattaforma My Cicero è integrata con diverse aziende di trasporto pubblico tra le quali Start Romagna e mediante l’utilizzo di tale servizio è possibile scoprire itinerari e orari dei mezzi pubblici direttamente dal proprio smartphone, per di più con la stessa App è possibile acquistare i biglietti di Trenitalia sulle tratte nazionali.

Per utilizzare myCicero si deve solo scaricare l’app gratuita (disponibile per iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi a disposizione, dalla carta di credito, a Masterpass, a PostePay, al conto corrente (con Satispay), fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay. Chi non dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la piattaforma con una chiamata o un sms. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito myCicero.