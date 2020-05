Parchi e assembramenti, diverse segnalazioni: continuano i controlli dell'Arma a Riccione

I Carabinieri della Compagnia di Riccione sono stati impegnati nel weekend in controlli finalizzati a rispettare le norme finalizzate a contrastare la diffusione del covid-19. L'Arma non ha segnalato particolari criticità, ad eccezione di numerose segnalazione giunte sabato pomeriggio per la presenza di un nutrito numero di giovani assembrati all'interno del "Parco Giovanni Paolo II". Sul posto sono giunti i militari della Sezione Radiomobile, che hanno proceduto all'identificazione di alcuni minori, senza riscontrare la presenza di assembramenti al loro arrivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.