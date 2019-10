Il rinnovato Parco Gentilini è pronto per l'inaugurazione ufficiale

Domenica alle 15, dopo un accurato lavoro di riqualificazione, verrà inaugurato il Parco Gentilini in via Gramsci. Un luogo di gioco, di incontro, di dialogo della città nel cuore della città. Al taglio del nastro saranno presenti Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano, Maria Elena Malpassi, Assessore ai Servizi alla Persona e ai Servizi Scolastici, Riccardo Galassi, presidente del Rotary Club Cattolica, Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca, Marco Bugli, dirigente dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Misano Adriatico. Durante il pomeriggio ci sarà una pesca di beneficenza a cura del Gruppo "Piedibus" e una merenda per tutti offerta dall’Associazione "Io Centro".