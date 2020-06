Parte il servizio di salvataggio sulle spiagge, il plauso di Riccione

"Finalmente oggi con l'avvio del servizio di salvataggio possiamo dare l'inizio ufficiale all'estate e alla stagione dei bagni in mare. Da oggi grazie al servizio predisposto su tutto il litorale riccionese, dagli stabilimenti alle spiagge libere, la balneazione nell'estate 2020 si avvia definitivamente ad entrare nel vivo della stagione. Un in bocca al lupo, un augurio di buon lavoro e un grazie a tutti". Lo ha detto l'assessore al Demanio del Comune di Riccione, Andrea Dionigi Palazzi questa mattina quando ha portato il suo saluto e quello di tutta l'Amministrazione ai bagnini di salvataggio di Riccione. "I salvataggi sono una presenza importante sulle nostre spiagge, fondamentale - ha detto - senza di loro, non ci sarebbe sicurezza per i turisti, per tutti i bagnanti e per i cittadini. I salvataggi e i bagnini ogni anno fanno la loro parte per tutta l'economia turistica della Riviera". Presenti all'incontro, questa mattina, con l'assessore Dionigi, oltre ai bagnini di salvataggio che lavoreranno sulla spiaggia di Riccione, il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei, il vice presidente Andrea Gambuti, Federico Casadei, Dario Tonini e il comandante della capitaneria di porto di Riccione, Antonio Marinelli.

