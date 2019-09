Parte la MotoGp, bagno di folla per i piloti tra le strade di San Marino

Bagno di folla giovedì mattina al MotoGP Parade a San Marino. Nella più antica Repubblica del Mondo le contrade del centro storico si sono trasformate in un circuito per il pre event ufficiale del Gran Premio. A percorrerle moto e piloti del motomondiale, da domani protagonisti in pista: per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse); per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up) e infine per MotoE Niccolo Canepa (LCR E-Team) e Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE).

La partenza è avvenuta da Piazzale dello Stradone con i piloti preceduti dalla safety car ufficiale della MotoGP. Arrivo in piazzale della Libertà dove un’ovazione li ha accolti davanti a Palazzo Pubblico e accolti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori. “Evento fantastico per la Repubblica di San Marino – il commento del Segretario di Stato per lo Sport, Marco Podeschi – in una giornata con tanti turisti e appassionati da tutto il mondo”. “Aspettiamo tutti in circuito – ha detto il Presidente della Federazione Sammarinese Dennis Zanotti - perché saranno giornate spettacolari e con tanta gente. Anche la Repubblica offre il suo contributo con ragazzi nelle varie classi e alle loro spalle un plotoncino di nuovi campioni”.

A San Marino è intervenuto anche Bryan Toccaceli, pilota sammarinese di cross incorso in un gravissimo incidente, ma sempre vicino ai motori e che sarà nel weekend in circuito. Al termine della parata, foto e selfie per tutti, con i piloti davvero entusiasti di un’esperienza così originale per il connubio fra tecnologia avanzata e un centro storico da oltre un decennio patrimonio dell’Unesco. Non è mancato il ‘burn out’ finale che ha avvolto sulla piazza della Libertà tutti gli appassionati in una nuvola di fumo. E così, con il pre-event ufficiale, si è entrati oggi nel vivo il Gran Premio OCTO di San Marino e delle Riviera di Rimini Tre giorni di sport e di festa in pista e fuori pista con tante iniziative che vedono coinvolti tutti i promotori dell’evento.