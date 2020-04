Partita la distribuzione delle mascherine gratuite alla popolazione

Alle 14 di venerdì sono partite le varie squadre per la distribuzione delle mascherine davanti a 53 punti vendita alimentari e per consegnarle alle 38 farmacie imbustate singolarmente a cui viene aggiunto insieme il volantino con le istruzioni per l'uso. Continua, nel frattempo, il porta a porta selettivo per portare i presidi di protezione alle persone più fragili. Alle 14 in via ungheria, presso la sede della Protezione civile, c'erano circa 140 volontari pronti a partire fra Protezione civile 80, Team Bota 40, Scout 20. Altre 25-30000 mascherine dovrebbero essere pronte stasera per la consegna di sabato.



L'ELENCO DEI PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Conad, Via Giaime Pintor, 7

Conad, Via Bidente, 1

Conad, Via Euterpe, 3

Conad City Marecchiese, Via Marecchiese, 262

Superstore Conad La Fonte, Via Missirini Libero, 1

Conad Euromarket - Mercato Coperto, Via Castelfidardo, 15

Conad Tiberio, Via Tiberio, 32

Ipermercato Conad Le Befane, Via Caduti Di Nassiriya, 20

Sapori & Dintorni Conad, Viale Amerigo Vespucci, 131

Conad City, Viale Tripoli, 178

Conad City, Via Dario Campana, 4

Conad City, Viale Alfredo Cappellini , 1

Conad Superstore Il Lago, Via Della Fiera, 50

Conad Rimini Centro, Via Serpieri Alessandro , 12

Coop, Viale Guglielmo Marconi, 45

Coop, Via Giovanni Maria Giuliani,

Coop, Via Xxiii Settembre 1845, 128

Coop, Via Marecchiese, 91

Coop, Piazzetta Carlo Soldati , 2

Coop Centro Commerciale I Malatesta, Via Emilia, 150

Despar, Viale Parigi, 10

Despar Market, Via Giuseppe Parini , 2

Despar, Via Covignano, 117

In's Mercato, ,

In's Mercato, Viale 23 Settembre 1845, 85

In's Mercato, Via Orsoleto, 85

In's Mercato, Via Flaminia, 92

Eurospin , Statale Adriatica, 335

Lidl, Via Tristano E Isotta, 10

Lidl, Via Flaminia, 387

Crai, Via Cattaneo, 9

Crai, Via Dario Campana,

A&O , Via Montescudo, 347

A&O , Via Dario Campana , 93

A&O , Via Porto Palos, 94

A&O, Via San Salvador, 46

A&O , Viale Trieste, 34

Ma.Re. , Viale Rimembranze , 45

Md Discount, Viale Della Repubblica,

Ferramenta Croatti , Via Siracusa , 51

Panificio Arlotti , Via Dei Martiri, 57

Posta 555 (Corpolò), Via Marecchiese , 555

Penny, Via Circonvallazione Nuova, 22

Tutto Per L’agricoltura , Via San Salvatore, 22

Antico Forno E Pasticceria Urbinati, Via Emilia, 320

Forno Urbinati , Via Otello , 7

Panificio Beltramini, Via Tolmetta, 13

Naturasi , Via Xxiii Settembre 1845, 81

Farmacie

Comunale 1 San Francesco, Via Michele Rosa , 3

Comunale 2, Via Covignano, 154

Comunale 3, Via Guadagnoli , 34

Comunale 4, Via Marecchiese , 135

Comunale 5, Via Flaminia, 48

Comunale 6, Via Euterpe , 2

Comunale 7, Via Rosmini , 30

Comunale 8, Via Clementini , 34

Al Porto, Via Coletti, 55

Antica Farmacia Al Lido, P.Zza Marvelli, 7

Arrigoni, Via Coletti , 184

Bellariva, Via Settembrini, 17

Cantelli, P.Zza Tre Martiri, 11

Cardelli Viserbella, Via Porto Palos, 37

Celle, Via Xx Settembre , 154

Centrale Dott.Ssa Santini, P.Zza Cavour, 2

Centrale Dott. Zocca, Via Dati , 80

Colantonio, Via Paolo Marconi, 51

Corpolo', Via Marecchiese , 576-578-580

Deluigi, Via Di Mezzo , 65-63

Donati Merlini, Viale Pascoli, 65

Dupre', C.So D'augusto, 84

Gotti, V.Le Tripoli, 76

Grotta Rossa, Via Della Gazzella , 3

Kursaal, V.Le Vespucci, 12

Lido, Via San Salvador , 51

Massani, Via Arno, 2

Miramare, V.Le Regina Margherita, 261

Regina, Via Regina Elena , 223

Rivazzurra, V.Le Regina Margherita, 143

San Gaudenzo, Via Marecchiese , 234

San Martino, Via Del Ciclamino, 20

San Michele, Via Circonvallazione Occ.Le, 120

Valentini, Via Emilia, 342

Vallesi, C.So D'augusto, 44

Venturini, Via Dario Campana , 47

Versari, Via Tiberio, 79

Villaggio Nuovo, Via Santorre Di Santarosa, 7