Partito il cantiere per dare un nuovo volto al Misano World Circuit

Entrano nel vivo a Misano World Circuit Marco Simoncelli i lavori previsti dal Piano Industriale del Gruppo Financo, con l'obiettivo di consolidare il Marco Simoncelli nell'elite dei circuiti mondiali e rafforzarsi per le future stagioni di nuovo sviluppo sportivo e commerciale. Dopo le fasi preparatorie, parte in questi giorni il cantiere che riguarderà nel primo step l'aumento del numero dei box, restyling del podio e utilizzo parziale degli spazi sovrastanti, con l'obiettivo di terminare questa fase nel 2020. L'intervento proseguirà con la fase 2 che si completerà nel 2021: prevista la creazione di nuovi spazi per business meeting e hospitality, oltre ad un'area che possa ospitare il progetto di archivio storico del circuito e l'ultimo step esperienziale legato al percorso Visit Misano. Gli interventi avranno un'ulteriore ricaduta positiva grazie all'effetto mitigatore a livello acustico, come previsto nel protocollo d'intesa con il Comune di Misano Adriatico e Arpae.