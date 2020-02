Partono i lavori di riasfaltatura a Misano: modifiche alla circolazione

Si avvieranno martedì i lavori di riasfaltatura di alcune strade del Comune di Misano Adriatico. L’attività rientra nel piano di interventi per la messa in sicurezza e miglioramento delle pavimentazioni stradali di arterie che in questi mesi sono state oggetto di altri lavori e necessitavano per il loro completamento del rifacimento dell’asfalto.

I lavori di riasfaltatura saranno realizzati dalla soc. C.B.R. di Rimini per conto di HERA ed interesseranno le vie Dei Bentivoglio, Ca’ Manzoni, Michelangelo e dei Mulini.

L’intervento comporterà limitate e temporanee restrizioni alla circolazione con attenzione ai mezzi di soccorso e ai residenti.

Questi lavori, la cui realizzazione era prevista a ridosso dell’estate, sono stati anticipati in virtù delle buone ed inaspettate condizioni climatiche che vedono registrare, in questo mese di febbraio, temperature alte idonee alla stesura dell’asfalto sulle strade.