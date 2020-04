Pasqua "deserta" a Misano: ma la Polizia locale stacca quattro multe

Un silenzio irreale, strade e spiagge deserte. La fotografia di Misano Adriatico nella Pasqua 2020 è quella di una città che ha sostanzialmente obbedito alla richiesta di stare a casa, mentre pochissime sono state le rilevazioni movimenti nelle seconde case.

Fra sabato e domenica sono stati quattro i verbali compilati dalla Polizia locale, mentre saranno verificate alcune segnalazioni provenienti anche dalle telecamere diffuse sul territorio. Un esito positivo dovuto anche al forte dispiegamento di uomini della polizia locale, forze dell’ordine e protezione civile per il controllo di strade, parchi e spiagge.

“Domani comincia un altro periodo con le restrizioni che ormai conosciamo – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – e tutti confidiamo che i sacrifici ulteriori, con scadenza 3 maggio e con norme da rispettare rigorosamente, possano introdurci ad una fase di riaperture per rimettere in moto le attività nel rispetto delle indicazioni e della prudenza che restano fondamentali. L’amministrazione nel frattempo ascolta e incontra le realtà economiche del territorio, con le quali condivide scenari e percorsi. Martedì insieme ai sindaci della Romagna incontrerò online l’assessore Andrea Corsini e in settimana analogo confronto avverrà coi rappresentanti delle categorie economiche di Misano. Abbiamo tutti bisogno di certezze e sappiamo che ogni risposta sarà relativa alla discesa dei contagi che l’isolamento sta indubbiamente ottenendo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo si sta concludendo la distribuzione delle 6.000 mascherine chirurgiche ricevute dalla Regione Emilia-Romagna. Martedì ultime consegne e verifiche su chi non l’avesse ancora ricevuta. Si sono occupati della distribuzione i rappresentanti della Protezione Civile, dei Comitati cittadini di Scacciano, Misano Brasile, Villaggio Argentina, Misano Monte, Insieme per la Cella e Santamonica e la sezione scout Agesci di Misano. Gli unici sulle strade nel weekend, sostanzialmente, i volontari addetti alla distribuzione dei presidi sanitari. Martedì si concluderà la distribuzione dei buoni per il sostegno alimentare alle circa 350 famiglie di Misano Adriatico. Coloro che l’hanno ricevuto potranno usufruirne come previsto per due settimane e saranno destinatari anche della seconda distribuzione per ulteriori 15 giorni. Mercoledì 15 si riaprirà invece la possibilità per accogliere ulteriori domande per coloro che ancora non ne hanno usufruito.