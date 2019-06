Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Maurizio Temeroli la presidenza in vista dell’annata 2019-2020 passa a Paolo Braccini, 40° presidente del Club. Paolo Braccini sarà affiancato nel consiglio direttivo dal vicepresidente Maurizio Mancuso e da Claudio Selvagno, Marco Alessandrini, Fabio Mariani, Alessandro Mori, Roberta Mariotti, Maurizio Temeroli e Paolo Gasperoni. Completano il consiglio, in qualità di past president, Rodolfo Michelucci e Walter Raffaelli e in qualità di esterni al consiglio il segretario Daniele Bedogni e il responsabile programmi Fabrizio Santarini. Paolo Braccini, 55 anni, è sposato ed ha due figli, Giulio e Guido. Dottore Commercialista, pubblicista e formatore con specializzazione nell'area dell’organizzazione e risorse umane, della programmazione e misurazione/valutazione delle performance, della rendicontazione sociale, dell’anticorruzione – trasparenza e privacy per Enti Locali, Enti Pubblici e Aziende. Svolge la propria attività in tutta Italia.