Un'escursione in cerca delle lucciole e alla scoperta della natura

Sembrano piccole lanterne danzanti, affascinano e meravigliano. Sono le lucciole. Questi minuscoli insetti che segnano l’arrivo dell’estate. E allora perché non godere della loro bellezza scoprendole con l’ultima escursione organizzata Cristian Savioli, guida turistica ed escursionista?

L’uscita legata a queste romantiche creature è a Covignano sabato 6 giugno, accompagnati come sempre da storie e leggende immersi in luoghi dalle antiche tradizioni. Il ritrovo è alle ore 21 al parcheggio all'incrocio tra via S.Cristina e Via Carpi poco prima del cimitero di San Lorenzo in Monte. Il rientro è previsto a mezzanotte circa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La lunghezza del percorso 6 km circa. I posti sono limitati. A tutti i partecipanti verrà inviata una email con tutte le prescrizioni e raccomandazioni per effettuare l'escursione in sicurezza. L'escursione avrà un costo di 10 euro a partecipante (per informazioni e prenotazioni 333.4844496; mail: cristiansavioli@protonmail.com).