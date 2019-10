Patenti facili, smantellata dalla polizia Stradale associazione a delinquere

Venti i denunciati nell'ambito di una indagine delle sezioni della Polizia Stradale di Verona e Rimini che ha permesso di smantellare una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a far ottenere in modo fraudolento patenti di guida. I casi accertati, secondo gli inquirenti solo la punta di un immenso iceberg, riguardano le province di Varese, Verona, Vicenza, Modena, Bologna. Per avere una idea del giro di affari basti pensare che in alcune intercettazioni gli indagati si vantavano di poter gestire fino a 4 candidati a sessione con un guadagno tra i 2 mila ed i 3 mila per ciascuna patente. L'organizzazione si occupava di tutta la 'pratica': da certificati rilasciati da un medico che è tra gli indagati, alla fornitura di sofisticati kit composti di microtelecamere e ricetrasmittenti con auricolari praticamente invisibili, per poter, sostanzialmente, fare l'esame a distanza, sostituendosi all'esaminato.

