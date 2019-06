Pattuglione dei carabinieri della Compagnia di Riccione, 10 persone denunciate a piede libero

Pattuglione dei carabinieri della Compagnai di Riccione che, nella giornata di mercoledì, hanno battuto palmo a palmo il territorio di competenza con 10 persone finite denunciate a piede libero. In particolare, sulla spiaggia è stato pizzicato un cittadino della Repubblica Dominicana in possesso di un cellulare rubato che gli è valso una denuncia per ricettazione mentre, sempre sulla battigia, una seconda persona è stata deferita per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Dopo l'allarme furti nei paesi della Valconca, i controlli dell'Arma sono stati intensificati riuscendo a pizzicare due nomadi che avevano appena tentato un colpo in un appartamento nel comune di Montescudo - Monte Colombo ma, scoperte dal proprietario, erano state messe in fuga. Rintracciate dai carabinieri, sono state denunciate. Sul fronte dei controlli sulle strade, i militari dell'Arma della Stazione di Saludecio hanno intercettato una vettura guidata da uno straniero non in regola col permesso di soggiorno mentre, a Montefiore, il dipendente di una cooperativa è stato denunciato per aver danneggiato senza alcun motivo apparente un mezzo pesante di proprietà della stessa.

Sul versante della sicurezza, invece, è stato effettuato un ennesimo blitz all'interno delle colonie abbandonate nella zona del Marano dove, oltre agli sbandati ceh si rifugiano nelle strutture diroccate, era stato segnalato anche lo spaccio e il consumo di stupefacenti. I posti di controllo sulle strade hanno permesso di denunciare a piede libero 3 automobilisti sorpresi al volante con un tasso alcolico al di sopra dei limiti di legge che, oltre alla multa, gli è valso anche il ritiro della patente. Altre 5 persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di modiche quantità di metadone, hashish, marijuana e cocaina. Nel complesso sono state controllate oltre 70 vetture e identificate 95 persone delle quali, 30, sanzionate per violazioni del Codice della Strada.