Paura ai "Casetti", detenuto aggredisce agente e cerca di strangolarlo

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di domenica, nel carcere riminese dei "Casetti" dove un agente della polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto. Secondo quanto emerso, intorno alle 19.30 un 30enne siciliano ha iniziato ad agitarsi nella sua cella pretendendo di avere un modulo per delle richieste burocratiche. L'agente in servizio gli ha chiesto di attendere ma, la risposta, ha scatenato l'ira del carcerato che è saltato letteralmente addosso alla vittima afferrandola per il collo, minacciandolo di morte e cercando di strangolarla. Provvidenziale è stato l'intervento degli altri detenuti, dal momento che le celle erano aperte come per la maggior parte del tempo, intervenuti in difesa della guardia. Quest'ultima è così riuscita a chiudere a chiave la sezione e far intervenire i colleghi per poi farsi visitare in infermeria da dove è uscito con una prognosi di 10 giorni. Riportata la calma, il siciliano è stato denunciato a piede libero per violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.